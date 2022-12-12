大企業景況感、２期連続プラス 非製造業けん引、製造業は悪化―１０～１２月期
2022年12月12日11時27分
財務省と内閣府が１２日発表した１０～１２月期の法人企業景気予測調査によると、大企業全産業の景況判断指数はプラス０．７となった。プラスは２四半期連続。非製造業が新型コロナウイルス感染防止のための行動制限撤廃などを背景に改善する一方、製造業は原材料高などが響き２期ぶりに悪化した。
大企業景況感、２期連続プラス 非製造業けん引、製造業は悪化―…
2022年12月12日11時27分
財務省と内閣府が１２日発表した１０～１２月期の法人企業景気予測調査によると、大企業全産業の景況判断指数はプラス０．７となった。プラスは２四半期連続。非製造業が新型コロナウイルス感染防止のための行動制限撤廃などを背景に改善する一方、製造業は原材料高などが響き２期ぶりに悪化した。
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