日銀が１２日発表した１１月の国内企業物価指数（速報値、２０２０年平均＝１００）は前年同月比９．３％上昇し、過去最高の１１８．５となった。上昇は２１カ月連続。ロシアのウクライナ侵攻に伴うエネルギーや原材料価格の高騰に加え、円安によって幅広い品目で物価が押し上げられた。

企業物価指数は、企業間で取引されるモノの価格を示す。日銀によると、調査対象の５１５品目のうち、８割超の４３８品目が上昇した。