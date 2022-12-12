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１１月企業物価指数、過去最高　９．３％上昇―日銀

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１１月企業物価指数、過去最高　９．３％上昇―日銀

2022年12月12日11時24分

【図解】国内企業物価指数の推移

【図解】国内企業物価指数の推移

　日銀が１２日発表した１１月の国内企業物価指数（速報値、２０２０年平均＝１００）は前年同月比９．３％上昇し、過去最高の１１８．５となった。上昇は２１カ月連続。ロシアのウクライナ侵攻に伴うエネルギーや原材料価格の高騰に加え、円安によって幅広い品目で物価が押し上げられた。
　企業物価指数は、企業間で取引されるモノの価格を示す。日銀によると、調査対象の５１５品目のうち、８割超の４３８品目が上昇した。

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