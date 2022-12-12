ゼレンスキー氏と電話会談 １３日の支援会合控え―仏大統領
2022年12月12日05時41分
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ウクライナ情勢
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ウクライナ団体にノーベル平和賞授与 「武器は置かない」、支援訴え―ベラルーシ活動家も(12/11 00:05)
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プーチン氏、民間インフラ攻撃認める ウクライナ停電、報復と正当化(12/09 07:16)
「ウクライナに開戦責任」 追加動員の観測否定―ロシア大統領(12/08 20:31)
ロシアが民間人４４１人殺害 ウクライナ侵攻初期―国連(12/08 19:49)
ウクライナ国境で警官襲撃 元受刑者の脱走兵拘束―ロシア(12/08 07:20)
ソ連製ドローン転用か ウクライナ軍、ロシア防空網突破(12/08 07:07)
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