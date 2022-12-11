アンデスの火山噴火 チリ
2022年12月11日19時52分
【サンティアゴＡＦＰ時事】チリ北部のアンデス山脈にあるラスカル火山が１０日、噴火した。チリ当局によると、上空６０００メートルに達する「噴煙の柱」が立ち上がり、付近を飛行する航空機には危険が及ぶ恐れが警告された。火口から５キロ圏内は立ち入り禁止になった。
ラスカル火山は標高５５９２メートル。１９９３年に大きな噴火が起きている。
アンデスの火山噴火 チリ
2022年12月11日19時52分
【サンティアゴＡＦＰ時事】チリ北部のアンデス山脈にあるラスカル火山が１０日、噴火した。チリ当局によると、上空６０００メートルに達する「噴煙の柱」が立ち上がり、付近を飛行する航空機には危険が及ぶ恐れが警告された。火口から５キロ圏内は立ち入り禁止になった。
ラスカル火山は標高５５９２メートル。１９９３年に大きな噴火が起きている。
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ウォール・ストリート・ジャーナル
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