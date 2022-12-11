ＮＢＡ試合結果（１０日）
2022年12月11日15時27分
スパーズ １１５―１１１ ヒ ー ト
ネ ッ ツ １３６―１３３ ペーサーズ
クリッパーズ １１４―１０７ ウィザーズ
キャバリアー １１０―１０２ サンダー
ズ
ブ ル ズ １４４―１１５ マーベリック
ス
ウォリアーズ １２３―１０７ セルティック
ス
ナゲッツ １１５―１１０ ジ ャ ズ
トレイルブレ １２４―１１８ ティンバーウ
ーザーズ ルブズ
（時事）
ＮＢＡ試合結果（１０日）
2022年12月11日15時27分
スパーズ １１５―１１１ ヒ ー ト
ネ ッ ツ １３６―１３３ ペーサーズ
クリッパーズ １１４―１０７ ウィザーズ
キャバリアー １１０―１０２ サンダー
ズ
ブ ル ズ １４４―１１５ マーベリック
ス
ウォリアーズ １２３―１０７ セルティック
ス
ナゲッツ １１５―１１０ ジ ャ ズ
トレイルブレ １２４―１１８ ティンバーウ
ーザーズ ルブズ
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