香川で鳥インフル ８万羽処分
2022年12月11日11時07分
香川県は１１日、三豊市の養鶏場で、致死率の高い高病原性とみられる鳥インフルエンザが発生したと発表した。県は、飼育されている約８万羽を殺処分する。県内での発生は今季４例目。
香川で鳥インフル ８万羽処分
2022年12月11日11時07分
香川県は１１日、三豊市の養鶏場で、致死率の高い高病原性とみられる鳥インフルエンザが発生したと発表した。県は、飼育されている約８万羽を殺処分する。県内での発生は今季４例目。
話題のニュース
社会用語
社会
香川で鳥インフル ８万羽処分(12/11 11:07)
子の発熱、コロナ？インフル？ 症状だけでの区別困難―専門家「様子変なら即受診を」(12/11 08:29)
栃木で震度３(12/11 07:25)
救済新法「無いよりまし程度」 弁護士が実効性疑問視―教団被害者、成立評価(12/10 21:47)
救済新法が成立 悪質寄付勧誘に刑事罰―臨時国会閉幕(12/10 20:19)
国内感染、新たに１３万６２４９人 前週比２万６０００人増―新型コロナ(12/10 19:49)
人間国宝の谷野剛惟さん死去 紙すき職人(12/10 18:55)
障害者の就労支援で適性評価 精神科病院、虐待の通報義務―改正法成立(12/10 17:16)
「性犯罪なし」、２４年にも法制化 教員や保育士ら対象―政府検討(12/10 14:33)
質問権「行使は違法」と反論 旧統一教会が文科省に意見書(12/10 14:04)
コロナ禍、変わる忘年会 「必要ない」７割―識者「私的なイベントに」(12/10 13:30)
救済新法が午後成立 岸田首相「実効性向上へ見直し」―国会閉幕へ(12/10 12:58)
世田谷一家殺害２２年、情報募る 成城署長らが呼び掛け―警視庁(12/10 11:47)
マスクなし、熱狂のＷ杯サッカー コロナ下、「声出し」歓迎―日本サポーターに慎重意見も(12/10 07:18)
名古屋刑務所で、また受刑者暴行 報告２日、法相危機感(12/10 07:17)
ナスカ地上絵、新たに１６８点 道沿い密集、メッセージ伝える？―山形大(12/10 07:16)
絶滅寸前サイ、保全に道 ｉＰＳから卵子の元作製―大阪大など(12/10 04:07)
ひも状ｉＰＳ網膜細胞を移植 目の病気、５０代女性に―神戸市立病院(12/09 22:09)
小５からのいじめ認定 中３自殺、第三者委が報告書―神戸市(12/09 22:00)
俳優の江原真二郎さん死去(12/09 21:46)
神戸でイルミネーション点灯始まる 「ルミナリエ」代替―阪神大震災鎮魂(12/09 21:17)
容疑者不詳で書類送検 殺人容疑、一家心中か―東村山４人死亡火災・警視庁(12/09 21:12)
国内感染、新たに１２万７２９２人 前週比１万７０００人増―新型コロナ(12/09 20:14)
元２世信者ら、文化庁に署名提出 旧統一教会の解散命令請求訴え(12/09 20:07)
「質問権」再行使へ 宗教審に１４日諮問―旧統一教会問題・文化庁(12/09 19:57)
旧統一教会に追加質問書 加藤厚労相「さらに確認必要」―信者間の養子縁組(12/09 19:48)
高浜原発敷地内の建屋で火災 放射性物質の影響なし―福井(12/09 19:46)
刑務官２２人、受刑者暴行か 名古屋刑務所、３人に繰り返す―斎藤法相「深刻な事態、厳正対処」(12/09 19:00)
５人死傷事故で９７歳男起訴 ブレーキ踏み間違え―福島地検(12/09 18:58)
ワクチン年内接種呼び掛け 年末年始の医療逼迫回避―コロナ分科会(12/09 18:22)
会員限定