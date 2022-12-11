核有識者、原爆慰霊碑に献花 資料館も視察
2022年12月11日11時01分
広島市で開催中の核廃絶に関する「国際賢人会議」のメンバーが１１日、平和記念公園を訪れた。代表して座長の白石隆熊本県立大理事長とケイン元国連事務次長が原爆死没者慰霊碑に献花した。２０１５年に米政府高官として初めて８月６日の平和記念式典に出席したガテマラー元国務次官や、ロシア、中国などの有識者が参加した。
一行はこの後、資料館も視察。展示をスマートフォンで撮影するメンバーもいた。
核有識者、原爆慰霊碑に献花 資料館も視察
2022年12月11日11時01分
広島市で開催中の核廃絶に関する「国際賢人会議」のメンバーが１１日、平和記念公園を訪れた。代表して座長の白石隆熊本県立大理事長とケイン元国連事務次長が原爆死没者慰霊碑に献花した。２０１５年に米政府高官として初めて８月６日の平和記念式典に出席したガテマラー元国務次官や、ロシア、中国などの有識者が参加した。
一行はこの後、資料館も視察。展示をスマートフォンで撮影するメンバーもいた。
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