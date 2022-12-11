サッカーＷ杯第１９日の結果
2022年12月11日06時27分
▽準々決勝
モロッコ １―０ ポルトガル
フランス ２―１ イングラン
ド
（時事）
サッカーＷ杯第１９日の結果
2022年12月11日06時27分
▽準々決勝
モロッコ １―０ ポルトガル
フランス ２―１ イングラン
ド
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