ＧＫノイアー、スキーで右足骨折 バイエルン・ミュンヘン―サッカー
2022年12月10日23時51分
サッカーのドイツ１部リーグのバイエルン・ミュンヘンは１０日、ワールドカップ同国代表ＧＫのノイアーが右足を骨折したと発表した。９日にスキーをしている際に負傷し、すでに手術を受けたという。今季中の復帰は難しい見込み。（時事）
ＧＫノイアー、スキーで右足骨折 バイエルン・ミュンヘン―サッ…
2022年12月10日23時51分
サッカーのドイツ１部リーグのバイエルン・ミュンヘンは１０日、ワールドカップ同国代表ＧＫのノイアーが右足を骨折したと発表した。９日にスキーをしている際に負傷し、すでに手術を受けたという。今季中の復帰は難しい見込み。（時事）
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