バドミントンのワールドツアー・ファイナルは１０日、バンコクで各種目の準決勝が行われ、女子シングルスの山口茜（再春館製薬所）が陳雨菲（中国）に２―０で勝ち、決勝に進んだ。

男子シングルスの奈良岡功大（ＩＭＧ）は世界ランキング１位のビクトル・アクセルセン（デンマーク）に１―２で敗れた。（時事）