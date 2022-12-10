山口が決勝進出 奈良岡は惜敗―バドミントンファイナル
2022年12月10日22時16分
バドミントンのワールドツアー・ファイナルは１０日、バンコクで各種目の準決勝が行われ、女子シングルスの山口茜（再春館製薬所）が陳雨菲（中国）に２―０で勝ち、決勝に進んだ。
男子シングルスの奈良岡功大（ＩＭＧ）は世界ランキング１位のビクトル・アクセルセン（デンマーク）に１―２で敗れた。（時事）
山口が決勝進出 奈良岡は惜敗―バドミントンファイナル
2022年12月10日22時16分
バドミントンのワールドツアー・ファイナルは１０日、バンコクで各種目の準決勝が行われ、女子シングルスの山口茜（再春館製薬所）が陳雨菲（中国）に２―０で勝ち、決勝に進んだ。
男子シングルスの奈良岡功大（ＩＭＧ）は世界ランキング１位のビクトル・アクセルセン（デンマーク）に１―２で敗れた。（時事）
話題のニュース
スポーツ総合用語
スポーツ総合
宇野が初優勝、日本男子３人目 山本２位、マリニン３位―フィギュアＧＰファイナル(12/10 22:41)
山口が決勝進出 奈良岡は惜敗―バドミントンファイナル(12/10 22:16)
日本、混合団体５位 Ｗ杯ジャンプ(12/10 22:08)
石田は２３位 Ｗ杯スキー距離(12/10 21:58)
森「９０点くらい」 トランポリン(12/10 20:50)
宇山が予選１位 世界選手権Ｖの森は２位―トランポリン(12/10 20:48)
五島、果敢に独走 陸上長距離大会(12/10 20:20)
田中と広中、それぞれの締めくくり 陸上長距離大会(12/10 20:04)
名門クラブ、最後は６位 体操全日本団体(12/10 19:54)
名古屋、久光など８強 全日本バレー(12/10 19:53)
渡部「充実した１年」 体操全日本団体(12/10 19:52)
永野、表彰台は「出来過ぎ」 フェンシングＷ杯(12/10 19:51)
新エース宮田、初Ｖ導く 体操全日本団体(12/10 19:50)
阪井、無敗の活躍 全日本空手(12/10 19:38)
松山、重圧で動き鈍く フェンシングＷ杯(12/10 19:35)
１４歳島田、価値ある挑戦 ３０年五輪を見据え―ジュニアＧＰファイナル(12/10 19:34)
リバティアイランドが３．５倍 競馬・阪神ＪＦ(12/10 19:22)
山下審判員が帰国 日本から女性初のＷ杯―サッカー(12/10 19:22)
３冠狙う駒大、田沢ら登録 青学大は「ピース大作戦」―箱根駅伝(12/10 19:06)
鯖江スクールが初制覇 体操全日本団体(12/10 18:56)
田中が日本勢トップ 女子５０００で１５分６秒４２―陸上長距離大会(12/10 18:54)
永野３位、初の表彰台 フェンシングＷ杯(12/10 18:47)
香川が初優勝 女子は京都連覇―全日本空手(12/10 18:35)
栗山監督「すごくうれしい」 カブス・鈴木のＷＢＣ出場に(12/10 17:51)
豊田合成、３連覇に王手 トヨタ自動車東日本と決勝―ハンドボール(12/10 17:25)
長野が初白星 ＷＥリーグ(12/10 17:25)
井上尚「目に焼き付けて」 １３日に４団体統一戦―ボクシング(12/10 17:08)
ポルトガルとモロッコが対戦 クロアチア、アルゼンチンは４強―Ｗ杯サッカー(12/10 16:39)
ペレ氏、ネイマールを祝福 自身の代表最多得点に並ぶ―Ｗ杯サッカー・ブラジル(12/10 16:22)
衰え知らずのモドリッチ 走って戦い、パスで支配―Ｗ杯サッカー・クロアチア(12/10 16:21)
会員限定