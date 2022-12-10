参院は１０日、改正国会議員歳費法に基づき参院議員が自主的に返納した歳費が、同法施行の２０１９年８月から２２年７月分までの累計で４億４２８２万７０００円になったと発表した。同法が定める自主返納期間は今年７月までで、自主返納制度はこれにより終了した。