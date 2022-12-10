維新候補に府議 大阪市長選
2022年12月10日21時21分
来春の統一地方選で行われる大阪市長選で、地域政党「大阪維新の会」は１０日、公認候補として大阪府議の横山英幸氏（４１）を選出した。松井一郎市長が任期満了をもって退任することに伴い、候補者選考を進めていた。
維新候補に府議 大阪市長選
2022年12月10日21時21分
来春の統一地方選で行われる大阪市長選で、地域政党「大阪維新の会」は１０日、公認候補として大阪府議の横山英幸氏（４１）を選出した。松井一郎市長が任期満了をもって退任することに伴い、候補者選考を進めていた。
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