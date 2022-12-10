人間国宝の谷野剛惟さん死去 紙すき職人
2022年12月10日18時55分
谷野 剛惟さん（たにの・たけのぶ、本名武信＝紙すき職人、人間国宝）９日午後５時、老衰のため兵庫県西宮市の自宅で死去、８７歳。同市出身。葬儀は１２日午後１時から同市名塩１の２７の１４の源照寺で。喪主は次男雅信（まさのぶ）さん。
約４００年続くとされる伝統和紙「名塩雁皮紙」の技術を継承。手すきの和紙は二条城（京都市）のふすまの修復などにも使われた。０２年、重要無形文化財保持者（人間国宝）に認定された。
人間国宝の谷野剛惟さん死去 紙すき職人
2022年12月10日18時55分
谷野 剛惟さん（たにの・たけのぶ、本名武信＝紙すき職人、人間国宝）９日午後５時、老衰のため兵庫県西宮市の自宅で死去、８７歳。同市出身。葬儀は１２日午後１時から同市名塩１の２７の１４の源照寺で。喪主は次男雅信（まさのぶ）さん。
約４００年続くとされる伝統和紙「名塩雁皮紙」の技術を継承。手すきの和紙は二条城（京都市）のふすまの修復などにも使われた。０２年、重要無形文化財保持者（人間国宝）に認定された。
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