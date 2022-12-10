チュニジア国民対話カルテット
2022年12月10日18時00分
チュニジア国民対話カルテット (1)チュニジア労働総同盟（ＵＧＴＴ）(2)人権擁護連盟（ＬＴＤＨ）(3)チュニジア工業商業手工業連盟（ＵＴＩＣＡ）(4)全国弁護士会の４団体が２０１３年に結成した連合組織。「アラブの春」の成果であるチュニジアの民主化を守るため、対立する各派の調停を進め、新憲法制定などに結び付けたことが評価され、１５年のノーベル平和賞を受賞した。（時事）
チュニジア国民対話カルテット
2022年12月10日18時00分
チュニジア国民対話カルテット (1)チュニジア労働総同盟（ＵＧＴＴ）(2)人権擁護連盟（ＬＴＤＨ）(3)チュニジア工業商業手工業連盟（ＵＴＩＣＡ）(4)全国弁護士会の４団体が２０１３年に結成した連合組織。「アラブの春」の成果であるチュニジアの民主化を守るため、対立する各派の調停を進め、新憲法制定などに結び付けたことが評価され、１５年のノーベル平和賞を受賞した。（時事）
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