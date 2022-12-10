薬害Ｃ型肝炎の改正救済法成立 給付金請求、２８年まで延長
2022年12月10日17時52分
Ｃ型肝炎患者を対象とする改正薬害肝炎救済法が１０日の参院本会議で、自民、立憲民主両党などの賛成多数で可決、成立した。全ての給付金の請求期限を２０２８年１月まで延長するのが柱。急激に症状が悪化する劇症肝炎で亡くなった人の給付金は慢性肝炎と同じ４０００万円に引き上げた。
薬害Ｃ型肝炎の改正救済法成立 給付金請求、２８年まで延長
2022年12月10日17時52分
Ｃ型肝炎患者を対象とする改正薬害肝炎救済法が１０日の参院本会議で、自民、立憲民主両党などの賛成多数で可決、成立した。全ての給付金の請求期限を２０２８年１月まで延長するのが柱。急激に症状が悪化する劇症肝炎で亡くなった人の給付金は慢性肝炎と同じ４０００万円に引き上げた。
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