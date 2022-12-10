ビャスナ ベラルーシ語で「春」を意味する。１９９４年発足のルカシェンコ政権が市民運動弾圧を強め、人権活動家アレシ・ビャリャツキ氏が９６年に創設した人権団体。２０２０年８月の大統領選で、反政権派候補チハノフスカヤ氏勝利を主張するデモへの弾圧激化の際、市民の被害状況を海外に発信し続け、世界的な知名度を得た。（時事）