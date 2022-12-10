東京、新たに１万４５５８人感染 前週比１２００人増―新型コロナ
2022年12月10日16時57分
東京都は１０日、新たに１万４５５８人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の土曜日と比べ約１２００人増えた。新たな死者は１７人。都基準による重症者は前日と同じ１５人だった。
東京、新たに１万４５５８人感染 前週比１２００人増―新型コロ…
2022年12月10日16時57分
東京都は１０日、新たに１万４５５８人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の土曜日と比べ約１２００人増えた。新たな死者は１７人。都基準による重症者は前日と同じ１５人だった。
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