黎智英氏にさらに禁錮刑 「リンゴ日報」創業者―香港
2022年12月10日16時39分
【香港時事】香港の裁判所は１０日、日刊紙・蘋果日報（リンゴ日報、２０２１年廃刊）の創業者、黎智英氏（７５）に対し、新たに詐欺罪で禁錮５年９月と罰金２００万香港ドル（約３５００万円）などの判決を言い渡した。既に反政府デモに関係した罪などで有罪判決を受けており、「香港の中国化」に抵抗する動きを徹底弾圧する象徴となっている。
黎智英氏にさらに禁錮刑 「リンゴ日報」創業者―香港
2022年12月10日16時39分
【香港時事】香港の裁判所は１０日、日刊紙・蘋果日報（リンゴ日報、２０２１年廃刊）の創業者、黎智英氏（７５）に対し、新たに詐欺罪で禁錮５年９月と罰金２００万香港ドル（約３５００万円）などの判決を言い渡した。既に反政府デモに関係した罪などで有罪判決を受けており、「香港の中国化」に抵抗する動きを徹底弾圧する象徴となっている。
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