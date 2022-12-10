ＮＨＬ試合結果（９日）
2022年12月10日15時38分
ブルージャケ ３―１ フレームズ
ッツ
アイランダー ６―４ デビルズ
ズ
ペンギンズ ４―３ セーバーズ
キャピタルズ ４―１ クラーケン
ジェッツ ３―１ ブラックホー
クス
オイラーズ ５―２ ワイルド
レンジャーズ ２―１ アバランチ
コヨーテス ４―３ ブルーインズ
ゴールデンナ ２―１ フライヤーズ
イツ
シャークス ６―１ ダックス
（時事）
ＮＨＬ試合結果（９日）
2022年12月10日15時38分
ブルージャケ ３―１ フレームズ
ッツ
アイランダー ６―４ デビルズ
ズ
ペンギンズ ４―３ セーバーズ
キャピタルズ ４―１ クラーケン
ジェッツ ３―１ ブラックホー
クス
オイラーズ ５―２ ワイルド
レンジャーズ ２―１ アバランチ
コヨーテス ４―３ ブルーインズ
ゴールデンナ ２―１ フライヤーズ
イツ
シャークス ６―１ ダックス
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