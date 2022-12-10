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台湾の蔡総統「日本との安保協力深化」　自民・萩生田氏と会談

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台湾の蔡総統「日本との安保協力深化」　自民・萩生田氏と会談

2022年12月10日19時00分

台湾の蔡英文総統（右）との会談であいさつする自民党の萩生田光一政調会長＝１０日午後、台湾の総統府

台湾の蔡英文総統（右）との会談であいさつする自民党の萩生田光一政調会長＝１０日午後、台湾の総統府

　【台北時事】自民党の政調会長は１０日、台湾を訪問し、総統府で蔡英文総統と会談した。中国が台湾への軍事的圧力を強めていることを踏まえ、蔡氏は「引き続き日本と安全保障などの分野で協力関係を深化させたい」と述べた。
　萩生田氏は「きょうの会談が日台の次の５０年につながる第一歩になることをお祈りする」と語り、日本と台湾の連携強化を呼び掛けた。

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