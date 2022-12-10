来年６月４日投開票 堺市長選
2022年12月10日12時37分
堺市選挙管理委員会は１０日、任期満了に伴う市長選の日程を２０２３年５月２１日告示、６月４日投開票と決めた。現在１期目の永藤英機市長（４６）を含め、これまで立候補を表明した人はいない。
来年６月４日投開票 堺市長選
2022年12月10日12時37分
堺市選挙管理委員会は１０日、任期満了に伴う市長選の日程を２０２３年５月２１日告示、６月４日投開票と決めた。現在１期目の永藤英機市長（４６）を含め、これまで立候補を表明した人はいない。
話題のニュース
政治用語
政治
「性犯罪なし」、２４年にも法制化 教員や保育士ら対象―政府検討(12/10 14:33)
救済新法が午後成立 岸田首相「実効性向上へ見直し」―国会閉幕へ(12/10 12:58)
防衛財源に復興所得税案 １兆円強確保へ転用検討―政府・与党(12/10 12:51)
首相動静（１２月１０日）(12/10 12:41)
来年６月４日投開票 堺市長選(12/10 12:37)
国際賢人会議、広島で開幕 岸田首相「核なき世界へ歩む」(12/10 11:41)
北朝鮮「国際平和脅かす」 人権侵害、３１カ国が非難声明―安保理(12/10 07:53)
国際賢人会議、１０日開幕 広島で核廃絶議論、岸田首相も出席(12/10 07:16)
防衛増税、自民で反対論噴出 「唐突」「雑だ」、年内決定危ぶむ声(12/10 07:15)
小川さん「子の被害救済法制定を」 元２世信者らが意見表明―参院特別委(12/10 07:15)
死刑執行「最も重要な責務」 斎藤法相・新閣僚インタビュー(12/10 07:09)
首相動静（１２月９日）(12/09 22:06)
救済新法、１０日成立 河野担当相「被害防止に資する」(12/09 21:46)
スタンド・オフ防衛能力に５兆円 外国製ミサイル購入も明記―安保文書骨子案(12/09 21:33)
共同訓練の拡大確認 島しょ国支援で協力―日豪２プラス２(12/09 21:08)
ＡＵＫＵＳ拡大版で日本と協力も 中国と軍事対話再開―豪国防相(12/09 18:56)
除排雪の担い手確保を １０年ぶりに計画改定―政府(12/09 18:52)
ワクチン年内接種呼び掛け 年末年始の医療逼迫回避―コロナ分科会(12/09 18:22)
立・国幹部が批判合戦 救済法案修正巡り(12/09 17:43)
臨時国会、１０日閉幕 土曜も異例審議、野党批判(12/09 17:27)
立維、１０日党首会談 国会共闘の継続巡り(12/09 17:11)
自民・萩生田氏、１０日に台湾の蔡総統と会談(12/09 17:05)
次期戦闘機、日英伊で共同開発 Ｆ２後継、欧州との安保協力拡大(12/09 16:54)
国民民主「反撃力保持」提言 岸田首相「吸収したい」(12/09 16:32)
岸田首相、安保協力推進を確認 豪外相、国防相と会談(12/09 16:29)
国際金融企業、地方税１０年免除 ２５年までの進出で―大阪府・市(12/09 16:20)
防衛費、安易な増税反対 立民・泉代表(12/09 15:45)
旧統一教会「カルトに該当」 河野担当相(12/09 14:47)
真珠湾攻撃８１年、戦没者悼む 日米共催で式典―ハワイ(12/09 14:30)
国民、被害救済へ参院に刑法改正案 「心理的支配利用罪」創設(12/09 13:13)
会員限定