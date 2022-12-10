首相動静（１２月１０日）
2022年12月10日09時16分
午前８時現在、公邸。朝の来客なし。
午前８時５分、公邸発。同６分、官邸着。
午前８時５１分、官邸発。同５３分、国会着。同５５分、参院第４３委員会室へ。同９時、参院消費者問題に関する特別委員会開会。
首相動静（１２月１０日）
2022年12月10日09時16分
午前８時現在、公邸。朝の来客なし。
午前８時５分、公邸発。同６分、官邸着。
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