ＮＹ株反落、３０５ドル安 米利上げ長期化を警戒
2022年12月10日07時41分
【ニューヨーク時事】週末９日のニューヨーク株式相場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利上げの長期化への警戒感が強まり、３日ぶりに反落した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比３０５．０２ドル安の３万３４７６．４６ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は７７．３８ポイント安の１万１００４．６２で引けた。
ＮＹ株反落、３０５ドル安 米利上げ長期化を警戒
2022年12月10日07時41分
【ニューヨーク時事】週末９日のニューヨーク株式相場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利上げの長期化への警戒感が強まり、３日ぶりに反落した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比３０５．０２ドル安の３万３４７６．４６ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は７７．３８ポイント安の１万１００４．６２で引けた。
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