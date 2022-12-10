【ニューヨーク時事】週末９日のニューヨーク株式相場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利上げの長期化への警戒感が強まり、３日ぶりに反落した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比３０５．０２ドル安の３万３４７６．４６ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は７７．３８ポイント安の１万１００４．６２で引けた。