クロアチアが２試合続けてＰＫ戦を制した。互いに一歩も譲らず、延長戦に突入。ブラジルは同前半終了間際にネイマールが味方との素早いパス交換から均衡を破った。クロアチアは後半、カウンターからペトコビッチが決めて同点。ＰＫ戦ではＧＫリバコビッチが１人目を阻止し、キッカーは４人連続で成功。ブラジルは４人目のマルキーニョスが外した。 （時事）