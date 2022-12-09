女子プロゴルフの新人戦、加賀電子カップは９日、千葉・グレートアイランドＣ（パー７２）で最終ラウンドが行われ、９月の日本女子プロ選手権コニカミノルタ杯制覇など今季ツアー２勝を挙げた川崎春花が、２日間通算７アンダーで優勝した。

１打差の２位は永嶋花音。さらに１打差の３位は竹田麗央と高久みなみ。今季１勝の尾関彩美悠は１２位だった。