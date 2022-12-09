円、１３５円台後半 ロンドン外為
2022年12月09日21時51分
【ロンドン時事】週末９日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、手掛かり材料に欠ける中、円買い・ドル売りが優勢となり、１ドル＝１３５円台後半に上昇した。正午現在は１３５円８０～９０銭と、前日午後４時比６５銭の円高・ドル安。
円、１３５円台後半 ロンドン外為
2022年12月09日21時51分
【ロンドン時事】週末９日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、手掛かり材料に欠ける中、円買い・ドル売りが優勢となり、１ドル＝１３５円台後半に上昇した。正午現在は１３５円８０～９０銭と、前日午後４時比６５銭の円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル
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