【ロンドン時事】週末９日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、手掛かり材料に欠ける中、円買い・ドル売りが優勢となり、１ドル＝１３５円台後半に上昇した。正午現在は１３５円８０～９０銭と、前日午後４時比６５銭の円高・ドル安。