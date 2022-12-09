バドミントンのワールドツアー・ファイナルは９日、バンコクで各種目の１次リーグが行われ、女子シングルスＡ組の山口茜（再春館製薬所）はグレゴリアマリスカ・トゥンジュン（インドネシア）を２―１で下し、２勝１敗で準決勝に進んだ。男子シングルスＡ組の奈良岡功大（ＩＭＧ）は中国選手に２―０で勝ち、２勝１敗で４強入り。

男子ダブルスＡ組で昨年優勝の保木卓朗、小林優吾組（トナミ運輸）は韓国ペアに０―２で屈し、１勝２敗で敗退した。 （時事）