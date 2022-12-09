国防予算１１７兆円 ６兆円上積み、権限法案可決―米下院
2022年12月09日18時53分
【ワシントン・ロイター時事】米下院は８日、２０２３会計年度（２２年１０月～２３年９月）の国防予算の大枠を定めた国防権限法案を賛成３５０票、反対８０票で可決した。法案は、中国の威嚇にさらされている台湾や、ロシアの侵略と戦うウクライナへの支援を承認。予算総額をバイデン大統領の要求額より約４５０億ドル（約６兆円）多い約８５８０億ドル（約１１７兆円）と定めた。
国防予算１１７兆円 ６兆円上積み、権限法案可決―米下院
2022年12月09日18時53分
【ワシントン・ロイター時事】米下院は８日、２０２３会計年度（２２年１０月～２３年９月）の国防予算の大枠を定めた国防権限法案を賛成３５０票、反対８０票で可決した。法案は、中国の威嚇にさらされている台湾や、ロシアの侵略と戦うウクライナへの支援を承認。予算総額をバイデン大統領の要求額より約４５０億ドル（約６兆円）多い約８５８０億ドル（約１１７兆円）と定めた。
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