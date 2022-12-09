日立製作所は９日、英国子会社、日立レールを通じた仏タレス社の鉄道信号関連事業の買収手続き完了が２０２３年後半になる見通しだと発表した。欧州や英国などの競争当局から承認を得られておらず、当初予定の２３年初頭から遅れる。