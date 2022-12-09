山田兼士さん死去 仏文学者、詩人、評論家
2022年12月09日18時07分
山田 兼士さん（やまだ・けんじ＝仏文学者、詩人、評論家）６日午後８時５分、食道がんのため大阪府羽曳野市の自宅で死去、６９歳。岐阜県出身。喪主は長男聖士（きよし）さん。
ボードレールや宮沢賢治、萩原朔太郎らの文学を研究し、大阪芸術大で教授を務めた。主な詩集に「冥府の朝」、著書に「ボードレール『パリの憂愁』論」「谷川俊太郎の詩学」など。
山田兼士さん死去 仏文学者、詩人、評論家
2022年12月09日18時07分
山田 兼士さん（やまだ・けんじ＝仏文学者、詩人、評論家）６日午後８時５分、食道がんのため大阪府羽曳野市の自宅で死去、６９歳。岐阜県出身。喪主は長男聖士（きよし）さん。
ボードレールや宮沢賢治、萩原朔太郎らの文学を研究し、大阪芸術大で教授を務めた。主な詩集に「冥府の朝」、著書に「ボードレール『パリの憂愁』論」「谷川俊太郎の詩学」など。
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