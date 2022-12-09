三冠王村上、年俸６億円でサイン ３年契約で総額１８億円―プロ野球・ヤクルト
2022年12月09日17時46分
史上最年少で三冠王に輝いたヤクルトの村上宗隆内野手（２２）が９日、東京都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、３億８０００万円増の年俸６億円プラス出来高払いでサインした。３年契約を結び、総額１８億円となる。（金額は推定）。
三冠王村上、年俸６億円でサイン ３年契約で総額１８億円―プロ…
2022年12月09日17時46分
史上最年少で三冠王に輝いたヤクルトの村上宗隆内野手（２２）が９日、東京都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、３億８０００万円増の年俸６億円プラス出来高払いでサインした。３年契約を結び、総額１８億円となる。（金額は推定）。
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