史上最年少で三冠王に輝いたヤクルトの村上宗隆内野手（２２）が９日、東京都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、３億８０００万円増の年俸６億円プラス出来高払いでサインした。３年契約を結び、総額１８億円となる。（金額は推定）。