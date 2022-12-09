小川コマツ社長：２３年度は北米、欧州冷え込み警戒 電動、水素エンジン開発推進
2022年12月09日17時33分
コマツの小川啓之社長は９日までに合同インタビューに応じ、２０２３年度の建設機械市場が北米や欧州で前年度より冷え込むとの見方を示した。「北米は利上げ影響で、確実に住宅市場が冷え込んでいる」という。また、脱炭素化に向けて電動建機や水素エンジンの開発も推し進める方針だ。
小川コマツ社長：２３年度は北米、欧州冷え込み警戒 電動、水素…
2022年12月09日17時33分
コマツの小川啓之社長は９日までに合同インタビューに応じ、２０２３年度の建設機械市場が北米や欧州で前年度より冷え込むとの見方を示した。「北米は利上げ影響で、確実に住宅市場が冷え込んでいる」という。また、脱炭素化に向けて電動建機や水素エンジンの開発も推し進める方針だ。
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