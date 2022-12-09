東京、新たに１万３５５６人感染 前週比２３００人増―新型コロナ
2022年12月09日16時54分
東京都は９日、新たに１万３５５６人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の金曜日と比べ約２３００人増えた。新たな死者は２４人。都基準による重症者は前日から２人減り、１５人だった。
東京、新たに１万３５５６人感染 前週比２３００人増―新型コロ…
2022年12月09日16時54分
東京都は９日、新たに１万３５５６人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の金曜日と比べ約２３００人増えた。新たな死者は２４人。都基準による重症者は前日から２人減り、１５人だった。
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