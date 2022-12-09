２７年ぶりの値上げ認可 来年５月、初乗り１９０円に―ＪＲ四国
2022年12月09日16時53分
ＪＲ四国は９日、国土交通省に申請していた運賃改定が認可されたと発表した。来年５月２０日購入分から実施し、初乗り運賃は１７０円から１９０円になる。同社の値上げは消費税増税時を除けば１９９６年以来約２７年ぶり。
２７年ぶりの値上げ認可 来年５月、初乗り１９０円に―ＪＲ四国
2022年12月09日16時53分
ＪＲ四国は９日、国土交通省に申請していた運賃改定が認可されたと発表した。来年５月２０日購入分から実施し、初乗り運賃は１７０円から１９０円になる。同社の値上げは消費税増税時を除けば１９９６年以来約２７年ぶり。
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