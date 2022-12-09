ＪＲ四国は９日、国土交通省に申請していた運賃改定が認可されたと発表した。来年５月２０日購入分から実施し、初乗り運賃は１７０円から１９０円になる。同社の値上げは消費税増税時を除けば１９９６年以来約２７年ぶり。