ハーゲンダッツジャパン（東京）は９日、２０２３年４月１日出荷分から、家庭用のアイスクリームを値上げすると発表した。「ミニカップ」「クリスピーサンド」「バー」はいずれも希望小売価格を３１９円から３５１円に引き上げる。原材料価格や包装資材の高騰が主因。