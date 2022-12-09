旧統一教会に「質問権」再行使へ １４日にも宗教審開催―文化庁
2022年12月09日15時01分
世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の問題を巡り、文化庁が同教団に対し、宗教法人法に基づく「報告徴収・質問権」を再び行使する方針を固めたことが９日、関係者への取材で分かった。１４日にも宗教法人審議会を開き、質問内容などを諮問する方針。
旧統一教会に「質問権」再行使へ １４日にも宗教審開催―文化庁
2022年12月09日15時01分
世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の問題を巡り、文化庁が同教団に対し、宗教法人法に基づく「報告徴収・質問権」を再び行使する方針を固めたことが９日、関係者への取材で分かった。１４日にも宗教法人審議会を開き、質問内容などを諮問する方針。
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