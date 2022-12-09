世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の問題を巡り、文化庁が同教団に対し、宗教法人法に基づく「報告徴収・質問権」を再び行使する方針を固めたことが９日、関係者への取材で分かった。１４日にも宗教法人審議会を開き、質問内容などを諮問する方針。