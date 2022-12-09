鹿児島で鳥インフル 県内８例目、２２万羽殺処分
2022年12月09日14時47分
鹿児島県は９日、出水市の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザが発生したと発表した。県内の養鶏場では今季８例目、全国では３２例目。県は、この養鶏場で飼育されている約２２万羽をすべて殺処分する。
鹿児島で鳥インフル 県内８例目、２２万羽殺処分
2022年12月09日14時47分
鹿児島県は９日、出水市の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザが発生したと発表した。県内の養鶏場では今季８例目、全国では３２例目。県は、この養鶏場で飼育されている約２２万羽をすべて殺処分する。
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