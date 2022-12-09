水俣湾住民の健康調査で説明会 評価手法、１６日に―西村環境相
2022年12月09日12時38分
水俣病の問題を巡り、西村明宏環境相は９日の閣議後記者会見で、メチル水銀が住民の健康に与える影響を把握するための調査について、１６日に熊本県水俣市内で説明会を開くと発表した。環境省が開発を進めていた客観的な検査、評価方法などを説明する見通し。国は水俣湾周辺住民の不安の解消に向け、健康調査を行う方針を打ち出しており、評価方法の確立はその第１段階。
水俣湾住民の健康調査で説明会 評価手法、１６日に―西村環境相
2022年12月09日12時38分
水俣病の問題を巡り、西村明宏環境相は９日の閣議後記者会見で、メチル水銀が住民の健康に与える影響を把握するための調査について、１６日に熊本県水俣市内で説明会を開くと発表した。環境省が開発を進めていた客観的な検査、評価方法などを説明する見通し。国は水俣湾周辺住民の不安の解消に向け、健康調査を行う方針を打ち出しており、評価方法の確立はその第１段階。
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