永岡桂子文部科学相は９日の閣議後記者会見で、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）への解散命令請求の検討に関し、「報告徴収・質問権」行使のほか、親が信者の「宗教２世」や被害者からも意見を聴取したことを明らかにした。



旧統一教会「質問権」回答郵送 段ボール１０箱、９日期限

聴取は文化庁の担当者が行った。全国霊感商法対策弁護士連絡会からは既に資料提供などを受けており、同庁は解散命令請求の要件に該当するか調査を進めている。