中国物価、１．６％上昇 コロナで伸び鈍化―１１月
2022年12月09日11時52分
【北京時事】中国国家統計局が９日発表した１１月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は、前年同月比１．６％上昇した。伸び率は前月を０．５ポイント下回った。厳格な新型コロナウイルス対策に伴う消費の冷え込みなどが響いた。
中国物価、１．６％上昇 コロナで伸び鈍化―１１月
2022年12月09日11時52分
【北京時事】中国国家統計局が９日発表した１１月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は、前年同月比１．６％上昇した。伸び率は前月を０．５ポイント下回った。厳格な新型コロナウイルス対策に伴う消費の冷え込みなどが響いた。
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