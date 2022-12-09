ラヴェルは８枠１８番 競馬阪神ＪＦ
2022年12月09日09時51分
日本中央競馬会は９日、２歳牝馬による第７４回阪神ジュベナイルフィリーズ（ＧI、１１日、阪神競馬場、芝１６００メートル）の出走馬１８頭の枠順を発表し、１０月のアルテミスステークスを制したラヴェルは大外の８枠１８番に入った。同レース２着のリバティアイランドは５枠９番、札幌２歳ステークスを勝ったドゥーラは８枠１６番。
ラヴェルは８枠１８番 競馬阪神ＪＦ
2022年12月09日09時51分
日本中央競馬会は９日、２歳牝馬による第７４回阪神ジュベナイルフィリーズ（ＧI、１１日、阪神競馬場、芝１６００メートル）の出走馬１８頭の枠順を発表し、１０月のアルテミスステークスを制したラヴェルは大外の８枠１８番に入った。同レース２着のリバティアイランドは５枠９番、札幌２歳ステークスを勝ったドゥーラは８枠１６番。
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