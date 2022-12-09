高松高裁長官に岩井氏
2022年12月09日09時16分
政府は９日の閣議で、東京高裁部総括判事の岩井伸晃氏を高裁長官に任命することを決めた。最高裁は来年１月４日に定年退官する秋吉仁美氏の後任として、高松高裁長官に充てる。発令日は来年１月５日以降。
岩井 伸晃氏（いわい・のぶあき）東大法卒。８６年判事補。最高裁上席調査官、宇都宮地、家裁所長などを経て１９年７月東京高裁部総括判事。６２歳。東京都出身。
高松高裁長官に岩井氏
2022年12月09日09時16分
政府は９日の閣議で、東京高裁部総括判事の岩井伸晃氏を高裁長官に任命することを決めた。最高裁は来年１月４日に定年退官する秋吉仁美氏の後任として、高松高裁長官に充てる。発令日は来年１月５日以降。
岩井 伸晃氏（いわい・のぶあき）東大法卒。８６年判事補。最高裁上席調査官、宇都宮地、家裁所長などを経て１９年７月東京高裁部総括判事。６２歳。東京都出身。
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