円相場、１３６円６１～６２銭 ９日午前９時現在
2022年12月09日09時09分
９日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１３６円６１～６２銭と、前日（１３６円７１～７１銭）に比べ１０銭の円高・ドル安となった。
円相場、１３６円６１～６２銭 ９日午前９時現在
2022年12月09日09時09分
９日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１３６円６１～６２銭と、前日（１３６円７１～７１銭）に比べ１０銭の円高・ドル安となった。
話題のニュース
経済用語
経済
三井不動産社長に植田専務昇格へ １２年ぶり交代、来年４月１日付(12/09 13:26)
年間保険料５０００円超増に ７５歳以上、医療制度改革で―厚労省試算(12/09 12:23)
円相場、１３６円１２～１４銭 ９日正午現在(12/09 12:10)
みずほ銀、神戸大発スタートアップに３億円出資(12/09 11:59)
防衛財源、法人増税に慎重 西村経産相(12/09 11:56)
３７１円高の２万７９４６円２１銭 ９日午前の平均株価(12/09 11:43)
〔新規公開〕オープンワーク、１６日グロース上場 社員口コミサイト運営(12/09 11:18)
楽天モバイルに行政指導 ９月に通信障害―総務省(12/09 11:03)
原油先物、６万円割れ 景気懸念で９カ月半ぶり―東京市場(12/09 10:50)
円相場、１３６円６１～６２銭 ９日午前９時現在(12/09 09:09)
防衛財源、法人増税が軸 中小企業へ配慮焦点―与党税調(12/09 07:05)
所得税対象外、与党に配慮 防衛増税、統一選へ懸念強く―岸田首相(12/09 07:05)
中小企業の負担軽減検討 政府・与党、防衛財源の法人増税で(12/08 23:47)
武田のデング熱ワクチン、ＥＵも承認(12/08 21:57)
官民で国内投資拡大 予算７兆円が呼び水―政府(12/08 21:29)
岸田首相、１兆円の増税検討指示 防衛財源、所得税見送り―２７年度へ段階的引き上げ(12/08 21:19)
原発、建て替え推進へ 政策転換、実現には課題―経産省が行動指針(12/08 19:53)
ホンダ、埼玉製作所の稼働２割減 年内、部品入荷に遅れ(12/08 19:46)
日産と三菱自の軽ＥＶが受賞 日本カー・オブ・ザ・イヤー(12/08 19:31)
電気料金、値上げ幅抑制へ コスト削減で対応―送電各社(12/08 19:21)
固定電話、２４年元日に一律料金 ３分９．３５円―ＮＴＴ(12/08 19:06)
街角の景況感、４カ月ぶり悪化 物価高に懸念強まる―１１月(12/08 18:14)
フリーランス保護新法、先送り 来年の通常国会へ―政府(12/08 17:49)
大和ハウス、リゾートホテル子会社を売却 ホテルファンドＳＰＣに(12/08 17:48)
物価高倒産、１１月は４６件 ５カ月連続で最多―信用調査会社(12/08 17:20)
円相場、１３６円７１～７１銭 ８日午後５時現在(12/08 17:06)
ネスカフェ値上げ 来年３月、キットカットも―ネスレ日本(12/08 16:59)
アサヒグループＨＤ、米で新興企業投資 ３年で７０００万ドル予定(12/08 16:37)
日本郵便、福岡中央局を建て替え 連鎖型でイオン九州と(12/08 16:36)
１１１円安の２万７５７４円４３銭 ８日の平均株価(12/08 15:06)
ビジネスワイヤ
PR TIMES
会員限定