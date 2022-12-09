12月の角川新書は現在と過去、それぞれの時代に「キャラ付け」されたものの内奥、実像に迫る作品が集う！健全な自己愛を取り戻す方法『「自傷的自己愛」の精神分析』、大河ドラマで注目『徳川十六将』など計3作品

(22/12/09)