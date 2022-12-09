首相動静（１２月９日）
2022年12月09日08時46分
午前８時現在、公邸。朝の来客なし。
午前８時１４分、公邸発。同１５分、官邸着。
午前８時２１分から同３３分まで、閣議。
首相動静（１２月９日）
2022年12月09日08時46分
午前８時現在、公邸。朝の来客なし。
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