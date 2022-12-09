対北朝鮮制裁の履行迫る 中国高官とビデオ会議―米
2022年12月09日08時03分
【ワシントン時事】米国務省は８日、ソン・キム北朝鮮担当特別代表と中国の劉暁明・朝鮮半島問題特別代表が７日にビデオ会議を行ったと発表した。キム氏は、大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）を含め、北朝鮮の弾道ミサイル発射を国連決議違反だと強く非難し、中国に制裁の履行を求めた。
対北朝鮮制裁の履行迫る 中国高官とビデオ会議―米
2022年12月09日08時03分
【ワシントン時事】米国務省は８日、ソン・キム北朝鮮担当特別代表と中国の劉暁明・朝鮮半島問題特別代表が７日にビデオ会議を行ったと発表した。キム氏は、大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）を含め、北朝鮮の弾道ミサイル発射を国連決議違反だと強く非難し、中国に制裁の履行を求めた。
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