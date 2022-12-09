ＮＹ円、１３６円台後半
2022年12月09日07時38分
【ニューヨーク時事】８日のニューヨーク外国為替市場の円相場は、材料難で小動きとなる中、１ドル＝１３６円台後半を中心に推移した。午後５時現在は１３６円６４～７４銭と、前日同時刻比１３銭の円安・ドル高。
ＮＹ円、１３６円台後半
2022年12月09日07時38分
【ニューヨーク時事】８日のニューヨーク外国為替市場の円相場は、材料難で小動きとなる中、１ドル＝１３６円台後半を中心に推移した。午後５時現在は１３６円６４～７４銭と、前日同時刻比１３銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル
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