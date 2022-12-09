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〔朝日〕防衛増税１兆円 首相表明 ２７年度に向け段階的 与党に検討指示 所得税は否定

〔毎日〕防衛増税 年１兆円検討 首相指示 「法人」が有力 ２７年度以降

〔読売〕防衛増税 法人税が軸 政府・与党 首相、検討を指示 ２７年度に１兆円

〔日経〕増税で年１兆円強 防衛財源 首相表明、２７年度以降 今後５年で段階実施 見えぬ安定確保

〔産経〕ＯＤＡ 中露念頭に拡充 途上国引き込み促す 大綱改定へ有識者報告案

〔東京〕原発運転 上限撤廃に道 将来の制度見直し明記 「６０年超」指針案了承 経産省有識者会議

【共通ニュース】

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