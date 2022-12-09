９日の朝刊（都内最終版）☆１
2022年12月09日07時00分
【１面トップ】
〔朝日〕防衛増税１兆円 首相表明 ２７年度に向け段階的 与党に検討指示 所得税は否定
〔毎日〕防衛増税 年１兆円検討 首相指示 「法人」が有力 ２７年度以降
〔読売〕防衛増税 法人税が軸 政府・与党 首相、検討を指示 ２７年度に１兆円
〔日経〕増税で年１兆円強 防衛財源 首相表明、２７年度以降 今後５年で段階実施 見えぬ安定確保
〔産経〕ＯＤＡ 中露念頭に拡充 途上国引き込み促す 大綱改定へ有識者報告案
〔東京〕原発運転 上限撤廃に道 将来の制度見直し明記 「６０年超」指針案了承 経産省有識者会議
【共通ニュース】
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