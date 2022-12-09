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９日の朝刊（都内最終版）☆１

９日の朝刊（都内最終版）☆１

2022年12月09日07時00分

【１面トップ】
〔朝日〕防衛増税１兆円　首相表明　２７年度に向け段階的　与党に検討指示　所得税は否定
〔毎日〕防衛増税　年１兆円検討　首相指示　「法人」が有力　２７年度以降
〔読売〕防衛増税　法人税が軸　政府・与党　首相、検討を指示　２７年度に１兆円
〔日経〕増税で年１兆円強　防衛財源　首相表明、２７年度以降　今後５年で段階実施　見えぬ安定確保
〔産経〕ＯＤＡ　中露念頭に拡充　途上国引き込み促す　大綱改定へ有識者報告案
〔東京〕原発運転　上限撤廃に道　将来の制度見直し明記　「６０年超」指針案了承　経産省有識者会議
【共通ニュース】
◆ロシア、米バスケ選手解放
◆勧誘時「十分に配慮」　救済法案、衆院通過　あす成立
◆今年の車　軽ＥＶに栄冠　「サクラ」と「ｅＫクロスＥＶ」　日産・三菱自　「現実的価格」評価
◆日本初の宇宙ステーション　ポストＩＳＳ　国内ベンチャーが計画
◆虐待対策　児相２０００人増員へ　政府方針　来年度から４年間で
◆辺野古訴訟　沖縄県敗訴確定　最高裁棄却　原告適格認めず　「埋め立て」裁決巡り
◆加山雄三さん　紅白出場へ
◆皇室２９年「喜びも悲しみも」　皇后さま５９歳　地方訪問再開「嬉しい」（続）

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