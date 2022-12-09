【ニューヨーク時事】８日のニューヨーク株式相場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利上げ長期化への過度な懸念が和らぎ、続伸した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比１８３．５６ドル高の３万３７８１．４８ドルで終了した。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１２３．４５ポイント高の１万１０８２．００で終わった。