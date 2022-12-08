ＮＹ円、１３６円台後半
2022年12月08日23時22分
【ニューヨーク時事】８日午前のニューヨーク外国為替市場の円相場は、重要イベントを控えて様子見ムードが広がる中、１ドル＝１３６円台後半で小動きとなった。午前８時５０分現在は１３６円６０～７０銭と、前日午後５時比０９銭の円安・ドル高。
ＮＹ円、１３６円台後半
2022年12月08日23時22分
【ニューヨーク時事】８日午前のニューヨーク外国為替市場の円相場は、重要イベントを控えて様子見ムードが広がる中、１ドル＝１３６円台後半で小動きとなった。午前８時５０分現在は１３６円６０～７０銭と、前日午後５時比０９銭の円安・ドル高。
話題のニュース
国際用語
国際
ＮＹ円、１３６円台後半(12/08 23:22)
ロシア、米女子バスケ選手釈放 囚人交換で合意(12/08 22:43)
中国主席、サウジ皇太子が出迎え 米国をけん制、関係強化へ(12/08 21:47)
韓国、満年齢に統一 数え年との混乱解消目指す(12/08 21:38)
原告の叙勲に「待った」 徴用工訴訟、対日関係配慮か―韓国外務省(12/08 20:32)
「ウクライナに開戦責任」 追加動員の観測否定―ロシア大統領(12/08 20:31)
ロシアが民間人４４１人殺害 ウクライナ侵攻初期―国連(12/08 19:49)
駐中国大使「あらゆる意思疎通を」 日中有識者フォーラム閉幕(12/08 18:56)
陳敏爾氏、天津市トップに 重慶市は袁家軍氏―中国(12/08 18:34)
デモ参加者に初の死刑執行 「治安要員を襲撃」―イラン(12/08 17:54)
防衛品の調達多様化狙う 初の国際展示会―ベトナム(12/08 17:01)
ペルーのカスティジョ大統領が失職 国会解散命じ拘束、後任は初の女性(12/08 15:37)
中国、景気回復予断許さず 規制再強化に不安も―ゼロコロナ緩和(12/08 15:10)
爆弾製造の受刑者仮釈放 ０２年のインドネシア・バリ島テロ(12/08 13:23)
ＩＴ人材の身分偽装警告 北朝鮮核開発の資金源―韓国政府(12/08 12:39)
英、米産ガス輸入倍増へ エネルギー安全保障で連携(12/08 12:08)
米原油先物、１年ぶり安値 ７２ドル台、景気減速で需要懸念(12/08 10:42)
米アップル、クラウドの暗号強化 犯罪捜査で懸念も(12/08 10:35)
国連総会、日本の核廃絶決議を採択 ２９年連続、禁止条約に初言及(12/08 10:18)
原潜導入、可能な限り早期に 米英豪が国防相会合(12/08 09:19)
抑止力強化へ５年で１．４兆円 台湾支援法、年内成立の公算―米(12/08 08:26)
英、３０年ぶり炭鉱開発承認 「脱炭素」に逆行(12/08 07:51)
ＮＹ円、１３６円台半ば(12/08 07:50)
ＮＹ株、小反発 米長期金利低下で(12/08 07:29)
ウクライナ国境で警官襲撃 元受刑者の脱走兵拘束―ロシア(12/08 07:20)
カスティジョ大統領罷免 「国会解散宣言」で身柄拘束―ペルー(12/08 07:19)
激変に苦しむ独ショルツ政権 大転換の政策、実行へ正念場―発足１年(12/08 07:10)
半導体投資競争が加速 ＴＳＭＣ、米で最先端工場―中国に対抗(12/08 07:10)
トランプ氏にさらなる打撃 ２４年大統領選へ暗雲―米中間選挙(12/08 07:09)
ソ連製ドローン転用か ウクライナ軍、ロシア防空網突破(12/08 07:07)
ウォール・ストリート・ジャーナル
会員限定