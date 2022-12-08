【ニューヨーク時事】８日午前のニューヨーク外国為替市場の円相場は、重要イベントを控えて様子見ムードが広がる中、１ドル＝１３６円台後半で小動きとなった。午前８時５０分現在は１３６円６０～７０銭と、前日午後５時比０９銭の円安・ドル高。