豊田合成など８強 ハンドボール男子日本選手権
2022年12月08日20時13分
ハンドボール男子の日本選手権第２日は８日、山口・キリンビバレッジ周南総合スポーツセンターで２回戦が行われ、３連覇を狙う豊田合成はＦＯＧに４４ー１６で快勝し、準々決勝に進んだ。トヨタ車体、大崎電気なども８強入り。
豊田合成など８強 ハンドボール男子日本選手権
2022年12月08日20時13分
ハンドボール男子の日本選手権第２日は８日、山口・キリンビバレッジ周南総合スポーツセンターで２回戦が行われ、３連覇を狙う豊田合成はＦＯＧに４４ー１６で快勝し、準々決勝に進んだ。トヨタ車体、大崎電気なども８強入り。
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